Капремонт по созданию новой модели поликлиники завершился в больнице №33 Общество

Капремонт по созданию новой модели поликлиники завершился в больнице №33 Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Капремонт по программе "Создание новой модели поликлиники" завершился в больнице №33 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Помимо ремонта, для поликлиники закуплено новое высокотехнологичное оборудование.

Сейчас в здании объекта выполнен капитальный ремонт холла, создана открытая регистратура и закрытое картохранилища, отремонтирован гардероб, оптимизирована работа всех служб по оказанию медицинской помощи пациентам в любое время, эффективно работает электронная очередь, ведется работа по созданию call-центра.

Также в учреждении организована работа по распределению потока посетителей и произведена полная замена входной группы. Реализуя программу "Доступная среда", входную группу поликлиники оборудовали пандусом для инвалидов-колясочников с противоскользящим покрытием.

"При реализации проекта по оптимизации первичного звена мы открыли входную группу и зал, который совершенно по-другому реализует прием пациентов в первичном звене поликлиники больницы №33. Сейчас совершенно по-другому выглядит входная группа - она адаптирована для людей с ограниченными возможностями передвижения. Это и особая плитка, и специальный пандус. Все работы проводились с учетом пожеланий наших пациентов. Обновленный другой зал будет дооснащаться специальным оборудованием и информационными программами, чтобы любой пациент мог получить максимальную информацию", - сказал главный врач городской больницы №33 Павел Зубеев.

"Основным направлением нашей работы является информатизация поликлиники, которая позволит, прежде всего, сделать более доступной медицинскую помощь для пациентов, и создать удобства для работы медицинского персонала. У нас разработан программный продукт - от записи пациента по телефону или через интернет, его регистрации до передачи информации в кабинет врача для ведения электронной амбулаторной карты. Это позволяет отследить не только обращение пациента в поликлинику, но и при необходимости дальнейшее его обращение в стационар. Таким образом врач, находясь у себя в кабинете, может видеть всю историю обращений пациента в нашу медицинскую организацию", - пояснил заведующий поликлиникой городской больницы №33 Дмитрий Пичков.

Кроме того в поликлинике открылся стационар одного дня при оказании офтальмологической помощи, оснащенный новым оборудованием, а также был закуплен УЗИ-аппарат для нефрологических и урологических больных.

Предполагается, что в I квартале 2020 года в холле учреждения появятся большие информационные табло, терминалы электронной очереди и новая мягкая мебель для зоны ожидания.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина министерство здравоохранения региона завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений. Ее реализация будет рассчитана на три года - с 2020 по 2022.