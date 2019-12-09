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Происшествия

Состоящий на учете нижегородец подозревается в покушении на убийство дочери и родителей

13 декабря 2019 16:03  [72] Происшествия

Состоящий на учете нижегородец подозревается в покушении на убийство дочери и родителей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 36-летнего мужчину задержали 13 декабря 2019 года.

По версии следствия, сегодня, в ночь на 13 декабря, в квартире дома дер. Б. Поляны Воскресенского района мужчина беспричинно нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние девочки и ее бабушки медики оценивают как тяжелое.

Сегодня утром подозреваемый задержан сотрудниками полиции в Нижнем Новгороде.

В настоящее время с ним работают следователи СК. По предварительным данным мужчина состоит на учете у врача-психиатра.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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