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Политика

"С каждым годом в вашем арсенале появляются все новые технологии", - Глеб Никитин

22 декабря 2019 09:12  [164] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 22 декабря.

"Эта дата давно уже стала родной для тысяч жителей Нижегородской области, выбравших энергетику делом своей жизни. У отрасли в регионе богатая история, в которой немало примеров самоотверженного труда на благо родной страны. Вашим предшественникам удалось заложить мощную базу для дальнейшего развития, обеспечив доступ к источникам энергии сотням тысяч людей. Сегодняшнее поколение специалистов с честью продолжает их начинания, ежечасно доказывая своим трудом верность профессии!

Энергетика сегодня - это не только базовая отрасль экономики, но и центр внедрения инноваций. С каждым годом в вашем арсенале появляются все новые технологии, позволяющие сделать энергоснабжение максимально эффективным и выгодным. «Умные сети» меняют к лучшему жизнь городов и посёлков, учитывая в своей работе множество самых разных факторов. Не менее важна для вас и преданность традициям. В самые сложные погодные условия вы отправляетесь на ликвидацию аварий в отдалённые уголки региона, проявляете высочайшую работоспособность и взаимовыручку. От вашей оперативности в такие моменты зависит деятельность социальных учреждений, тепло и свет в домах нижегородцев. Спасибо вам за эту важную и сложную работу!" – говорится в поздравлении.

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