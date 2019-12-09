ЕЭС-Гарант модернизирует уличное освещение в Варнавино Общество

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" модернизирует уличное освещение на территории рабочего поселка Варнавино – районного центра Нижегородской области. Работы пройдут в рамках энергосервисного контракта с администрацией района, пояснили в пресс-службе компании.

В рамках энергосервисного контракта "ЕЭС-Гарант" установит не менее 377 светодиодных светильников на всех улицах рабочего поселка. Экономия электрической энергии от реализации проекта за весь срок действия контракта, рассчитанного на пять лет, составит 8,4 млн рублей (это не менее 970 тысяч кВт).

Замену светильников энергокомпания выполнит за счет собственных средств. Оплата ее услуг будет производиться из образовавшейся экономии.

"Наша компания активно проводит энергоэффективные мероприятия на территории Нижегородской области. Так, в настоящее время завершается реализация проекта по установке систем погодного регулирования в школах Городецкого района. Модернизация уличного освещения в Варнавино – новый шаг в этом направлении", - отметил директор Нижегородского филиала "ЕЭС-Гарант" Александр Бобров.