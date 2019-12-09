Арка молодоженов и комьюнити-центр появились в парке им. А.П. Гайдара в Арзамасе Общество

Фото пресс-службы правительства

Оценку работ по благоустройству парку им. А.П. Гайдара в Арзамасе дали министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор региона Глеб Никитин.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно информации, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в рамках рабочего визита в Нижегородскую область совместно с губернатором региона Глебом Никитиным осмотрели парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара в Арзамасе. Общественное пространство было благоустроено благодаря победе города в 2018 году во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения" и участию в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Запрос россиян на качественные общественные пространства давно назрел. Необходимо, чтобы все мы активно занимались изменениями в окружающих условиях. Отдельно радует, что финансирование этих усилий синергично – средства поступают из федерального и регионального бюджетов, привлекаются внебюджетные источники. Чем больше активность людей, чем больше ресурсов вовлечено в этот процесс, тем больше изменений мы увидим в ближайшее время", - отметил Владимир Якушев.



По словам Глеба Никитина, в Арзамасе получилось отличное новое пространство - функциональное и удобное. Очень важно, что в создании проекта благоустройства парка активно участвовали арзамасцы, в том числе самые маленькие из них.

"Такие места, как это, качественно меняют жизнь в малых городах. Чем больше их будет появляться в Нижегородской области, тем лучше", - добавил губернатор.

Как заметил мэр Арзамаса Александр Щелоков, благодаря участию в конкурсе, Арзамас начал доказывать свой заслуженный статус исторического поселения федерального значения, одного из 44 городов страны, которые должны разительно отличаться от других.

"Именно такую цель мы ставим перед собой. Реализация проекта благоустройства парка - это начало большого пути. Сегодня мы показали, как работают национальные проекты на местах, куда направляются федеральные средства. Рассчитываем на доверие к нам в дальнейшем, чтобы привлекать новые средства для реализации дальнейших проектов", - уточнил градоначальник.

Согласно информации, разработчиком концепции благоустройства выступил институт развития городской среды Нижегородской области. Они же осуществляли и авторский контроль. В рамках благоустройства в парке было создано несколько площадок для отдыха, отбор которых был проведен с учетом мнения жителей. Неизменной осталась зона с аттракционами, к ней добавились несколько новых – общественная, спортивная, концертная и другие. Здесь расположился комьюнити-центр, арка для молодоженов, велодорожка и дорожка для скандинавской ходьбы.

Помимо этого, была создана сцена и амфитеатр, ярмарочная площадь. Появилась и конструкция "Звезда Гайдара", украшением которой стали 9 арт-объектов – это герои из произведений детского писателя. Также установили павильон проката и информационные стенды по истории парка и города.

Всего на преображение было направлено 136 млн рублей. Из них 50 миллионов – это грант, полученный благодаря победе во всероссийском конкурсе, 36 млн 189 тыс. рублей – деньги из федерального бюджета, направленные в рамках нацпроекта, остальные средства – это деньги из областного и местного бюджетов.

СПРАВКА:

В 2018 году победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" стали 4 города Нижегородской области. Это Арзамас, Выкса. Семенов и Саров. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса - 325 миллионов рублей. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали 4 города. Это Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 миллионов рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.

Также в регионе в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено больше 1,5 миллиардов рублей.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.