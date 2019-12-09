Подготовка к IELTS

Международная система тестирования по английскому языку IELTS - экзамен для учёбы и иммиграции в различные страны.

Экзамен IELTS позволяет определить уровень английского языка. Его сдают те, кто желает учиться или работать в англоговорящих странах. Его результаты признаются большинством средних и высших учебных заведений англо-язычных стран. Кроме того сертификат IELTS - обязательное условие при иммиграции в некоторые страны, а также для трудоустройства.

Сегодня курсы по подготовке к экзамену IELTS предлагает практически каждая школа английского языка. Главная привлекательная особенность такого способа обучения заключается в том, что программа подбирается в соответствии с уровнем знаний и способностями кандидата. Школы английского языка заинтересованы в результатах учеников. Поэтому предлагаются эффективные стратегии, в которой обязательно учитываются слабые и сильные стороны студентов. Благодаря профессиональному подходу учащимся удается в кратчайшее время получить необходимые навыки и знания, чтобы успешно сдать экзамен.

Ценность подготовительных курсов в школах английского языка заключается в том, что занятия проводятся квалифицированным преподавателем с педагогическим стажем и опытом в подготовке к сдаче теста. Он может ответить на вопросы, возникающие у студентов. Большое количество времени уделяется разъяснению учащимся непонятного материала. Кроме того, педагог всегда замечает допущенные ошибки и предлагает методы их устранения. Такой подход делает обучение в школах английского языка очень результативным.

Курсы подготовки к IELTS позволяют получить разговорную практику. Это связано с тем, что занятия проводятся на английском языке, что позволяет многим быстро преодолеть разговорный барьер. Очень важно, что общаясь между собой и с преподавателем. Учащиеся вместе с совершенствованием навыков часто находят друзей или единомышленников.

Можно пройти подготовку к экзамену IELTS по разным направлениям:

General. Это общий модуль, который необходим для проживания во многих англоязычных странах.

Academic. Это академический модуль, который нужен для поступления в зарубежные ВУЗы.

При этом аудирование и разговорная речь одинаковы для обоих модулей. Разница состоит в частях Writing и Reading.

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