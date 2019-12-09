Бани из бруса

Баня из бруса – это экологичное строение, отличающееся красивым внешним видом.

Деревянный брус – это природный материал, который позволяет создавать благоприятный микроклимат. В случае если из него возводится баня, то в значительной степени увеличивается эффективность и полезность водных процедур. Современные бани из бруса возводятся за короткое время и являются экономичными строениями.

При возведении бани из бруса экономия средств обуславливается необходимостью обустройства маломощного незатратного фундамента. Оптимальным вариантом считается свайный фундамент, который может существенно сэкономить бюджет. Это значит, что баню из бруса можно возвести даже на неровной поверхности.

Сегодня для строительства бань могут использоваться различные виды бруса:

Непрофилированный. Он представляет собой цельные бревна, обработанные с 4-х сторон. Стоимость материала невысокая, при этом обеспечивается большая скорость сборки без применения специальной техники.

Профилированный. Изделия характеризуются точными заданными размерами. Наличие шипов и пазов, а также посадочных мет и вертикальных пропилов, в значительной степени упрощает сборку.

Клееный. Материал изготавливается из ламелей с применением специальной технологии. Изначально бревна распиливаются на доски, которые в дальнейшем просушиваются и обрабатываются защитными составами. На последнем этапе отдельные элементы склеиваются и обрезаются с высокой точностью.

На первом этапе при строительстве бани из бруса обязательно должен разрабатываться проект. Специализированные строительные организации предлагают большое количество готовых проектов. На основании выбранного и разработанного проекта составляется смета, что позволяет оценить затраты.

Для строительства должен использоваться высококачественный брус. В отдельных изделиях не должно быть трещин, поврежденных вредителями участков, гнилостных пятен. После возведения сруба он должен отстояться в течение полугода. Внутри баня из сруба не требует проведения сложных отделочных работ. Вполне достаточно покрыть внутренние стены прозрачным алкидным лаком, чтобы подчеркнуть естественную красоту древесины.

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