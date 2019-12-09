Баня из бруса – это экологичное строение, отличающееся красивым внешним видом.
Деревянный брус – это природный материал, который позволяет создавать благоприятный микроклимат. В случае если из него возводится баня, то в значительной степени увеличивается эффективность и полезность водных процедур. Современные бани из бруса возводятся за короткое время и являются экономичными строениями.
При возведении бани из бруса экономия средств обуславливается необходимостью обустройства маломощного незатратного фундамента. Оптимальным вариантом считается свайный фундамент, который может существенно сэкономить бюджет. Это значит, что баню из бруса можно возвести даже на неровной поверхности.
Сегодня для строительства бань могут использоваться различные виды бруса:
На первом этапе при строительстве бани из бруса обязательно должен разрабатываться проект. Специализированные строительные организации предлагают большое количество готовых проектов. На основании выбранного и разработанного проекта составляется смета, что позволяет оценить затраты.
Для строительства должен использоваться высококачественный брус. В отдельных изделиях не должно быть трещин, поврежденных вредителями участков, гнилостных пятен. После возведения сруба он должен отстояться в течение полугода. Внутри баня из сруба не требует проведения сложных отделочных работ. Вполне достаточно покрыть внутренние стены прозрачным алкидным лаком, чтобы подчеркнуть естественную красоту древесины.
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