Дилерские центры «Автомир»

Группа компаний Автомир — крупный игрок на российском авторынке.

Услуги автосалонов группы компаний Автомир сегодня пользуются большим спросом. В дилерском портфеле — 18 известных автомобильных брендов. В частности автосалон официального дилера в Краснодаре предлагает приобрести новый автомобиль на выгодных условиях по дилерской цене.

Также в салоне предоставляется возможность приобрести подержанный автомобиль любимой марки. При этом обеспечивается хорошее техническое состояние машины и соответствие ее назначенной стоимости. На базе салона функционирует авторизованный сервис, где предлагается проведение регламентных ТО. Кроме того можно при желании проверить состояние автомобиля. Для этого используется современное диагностическое фирменное оборудование.



Группа компаний «Автомир» выполняет поставки на рынок исключительно прогрессивных, востребованных и надежных автомобилей, которые относятся к разным сегментам. Поэтому подобрать машину в соответствии с вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями пожалуй не составит труда. Упрощает выбор подходящего варианта всесторонняя поддержка специалистов, работающих в автосалонах. Покупателям предоставляются грамотные экспертные консультации, и, при необходимости, сравнительная аналитика комплектаций и моделей. Также имеется возможность проверить при помощи тестовых заездов, насколько подходящим является транспортное средство.

Привлекательным фактором является быстрое заключение сделки. Это связано с тем, что все организационные вопросы берет на себя дилер. В большинстве случаев все документы подписываются в течение часа. Также клиентам предлагается стать участником программ кредитования на выгодных условиях от партнеров компании.

Сотрудничая с дилером «Автомир», имеется возможность замены «старого» автомобиля на новый. Это позволяет в определенной степени снизить затраты при покупке. Кроме того таким способом удастся быстро продать «старый» автомобиль. Сотрудничество с официальным дилером характеризуется получением полного пакета гарантий от производителя. Это значит, что в дальнейшем все проблемы должны решаться оперативно.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.