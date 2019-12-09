Рекламный креатив и видео-продакшн

Компания Eve предлагает рекламный креатив и видео-продакшн. На ее сайте https://www.eve.ua/ можно узнать подробности. Компания создает видеоролики и анимационные ролики, которые предназначены для продаж. Она также создает имиджевые видео и музыкальные клипы.

Преимущества

Создание креативных идей, которые соответствуют целям и бюджету клиента.

Заранее учитывается процесс производства.

Услуги Pre-Production – предложение вариантов реализации идей и задумок клиентов.

Услуги Production – точная реализация идей.

Слаженная работа специалистов на съемочной площадке.

Услуги Post-Production – превращение идей в эмоционально привлекательный рекламный продукт для потребителей.

Большой творческий потенциал команды.

Большие технические возможности для реализации идей.

Компания создает и воплощает креативные идеи, которые позволяют продвигать бренд, продавать услуги и товары. Ее продукты делают бренд узнаваемым и любимым. Команда специалиста при создании видео продакшена находит точный баланс между красотой, стоимостью и скоростью производства проекта. Компания нацелена на разработку отличных рекламных продуктов. Она предлагает долгосрочные и дружеские отношения партнерам и клиентам.

Компания создала рекламные продукты для таких крупных организаций, как Avon, Redmond, Zeppelin. А также СПЕЦПОСОЛ, lifecell, cersanit, syngenta, sweet.tv и пр. Команда состоит из профессиональных продюсеров и режиссеров. Они обладают большим опытом в создании и реализации креативных идей. У них никогда не пропадает желание выходить за рамки и смело нахождения уникальных идей. Компетенции команды позволяют производить качественную работу на каждом этапе производства.

За время работы компания успешно реализовала 69 крупных проектов. На них было потрачено более 8-ми тысяч часов производства на съемочной площадке и не только. Командой было реализовано более 200 креативных идей. Созданные видеоролики можно увидеть на сайте компании, они красочные, привлекательные и продающие. За подробностями стоит обратиться к менеджеру, контакты также указаны на сайте.

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