Автодилер «Автомир» - один из известных

Разумные цены и высокое качество обслуживание – кредо известного автодилера «Автомир»

Первые салоны компании «Автомир» появились в 1993 году. С тех под количество салонов значительно увеличилось, также расширился и комплекс предлагаемых услуг. В широком разнообразии их предлагает автосалон Автомир Новокузнецк. Прежде всего, многих привлекает то, что здесь можно приобрести не только новые машины, но и автомобили с пробегом.

Приобретение автомобиля через официального дилера характеризуется рядом преимуществ. Привлекательной особенностью сделки является возможность использоваться различными скидками и бонусами. Кроме того дилерская цена сама по себе довольно выгодна. Также привлекательной особенностью автодилера является наличие партнеров, которые предлагают клиентам получение кредитов и рассрочки на выгодных условиях. При приобретении автомобиля в автосалоне официального дилера сохраняется гарантия производителя.

В дилерских центрах предоставляется покупателям техническая поддержка. Кроме того они могут воспользоваться услугами сервисных центров, в которых работают профессионалы и обеспечивается высокое качество обслуживания.

На сайте автосалона можно подобрать автомобиль по марке, стоимости и другим параметрам. Предоставляется возможность быстро подобрать необходимую комплектацию. Все модели, представленные в каталоге, имеют подробное описание.

Чтобы привлечь новых клиентов, специализированные автосалоны центры не только оказывают содействие в подборе подходящего автомобиля, но также проводят экспертные консультации при необходимости решения самых разных вопросов.

Автосалоны оснащены современным диагностическим оборудованием, поэтому клиенты автодилера «Автомир» могут воспользоваться им при необходимости оценить состояние автомобиля. Это позволит выполнить качественный ремонт, и восстановить заводские характеристики транспортного средства.

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