Запасные и комплектующие части для разных видов оборудования

Интернет-магазин ЦОРМ Торгтехника предлагает запасные и комплектующие части для разных видов оборудования. Он также реализует разнообразное оборудование и устройства. Например, смягчитель воды Dva 16 л. Он используется для очистки воды с большим содержанием минеральных солей, работает по ионообменному типу. Устройство используется для предотвращения выхода из строя оборудования.

Каталог

Запасные и комплектующие части для оборудования, применяемого в заведениях общественного питания.

Оборудование механического типа

Тепловое оборудование.

Холодильное оборудование.

Нейтральное оборудование.

Оборудование для заведений, работающих по принципу фаст-фуда (быстрого питания);

Устройства и оборудование типа Robot-Coupe.

Линии раздачи питания.

В магазине можно найти запасные и комплектующие части для всех видов представленного выше оборудования. Предложение может быть интересно заведениям общественного питания, кафе, ресторанам и столовым. На сайте представлен ассортимент оборудования и запчастей к нему от известных российских и зарубежных производителей.

Преимущества

Помощь в подборе оборудования, запасных и комплектующих частей от квалифицированного специалиста.

Товары в наличии на складских площадках компании.

Возможность визуального осмотра товаров на складе.

Консультации специалистов по взаимозаменяемости оборудования, запасных и комплектующих частей.

Расположение складских площадок в удобной транспортной доступности.

Возможность заказа уникальных деталей к оборудованию.

Гибкая система скидок.

Оптовые продажи на выгодных условиях.

Розничные продажи не имеют ограничений на минимальный заказ.

Возможность оплаты наличным и безналичным расчетом.

Компания доставляет заказы по Москве и Московской области собственным автотранспортом. По Российской Федерации доставка осуществляется посредством транспортных служб. На каждый заказ предоставляется полный комплект документов, в стоимость включен НДС (налог на добавленную стоимость).

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