Интернет-магазин ЦОРМ Торгтехника предлагает запасные и комплектующие части для разных видов оборудования. Он также реализует разнообразное оборудование и устройства. Например, смягчитель воды Dva 16 л. Он используется для очистки воды с большим содержанием минеральных солей, работает по ионообменному типу. Устройство используется для предотвращения выхода из строя оборудования.
Каталог
В магазине можно найти запасные и комплектующие части для всех видов представленного выше оборудования. Предложение может быть интересно заведениям общественного питания, кафе, ресторанам и столовым. На сайте представлен ассортимент оборудования и запчастей к нему от известных российских и зарубежных производителей.
Преимущества
Компания доставляет заказы по Москве и Московской области собственным автотранспортом. По Российской Федерации доставка осуществляется посредством транспортных служб. На каждый заказ предоставляется полный комплект документов, в стоимость включен НДС (налог на добавленную стоимость).
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