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Запасные и комплектующие части для разных видов оборудования

14 декабря 2019 14:26  [36]

Интернет-магазин ЦОРМ Торгтехника предлагает запасные и комплектующие части для разных видов оборудования. Он также реализует разнообразное оборудование и устройства. Например, смягчитель воды Dva 16 л. Он используется для очистки воды с большим содержанием минеральных солей, работает по ионообменному типу. Устройство используется для предотвращения выхода из строя оборудования.

Каталог

  • Запасные и комплектующие части для оборудования, применяемого в заведениях общественного питания.
  • Оборудование механического типа
  • Тепловое оборудование.
  • Холодильное оборудование.
  • Нейтральное оборудование.
  • Оборудование для заведений, работающих по принципу фаст-фуда (быстрого питания);
  • Устройства и оборудование типа Robot-Coupe.
  • Линии раздачи питания.

В магазине можно найти запасные и комплектующие части для всех видов представленного выше оборудования. Предложение может быть интересно заведениям общественного питания, кафе, ресторанам и столовым. На сайте представлен ассортимент оборудования и запчастей к нему от известных российских и зарубежных производителей.

Преимущества

  • Помощь в подборе оборудования, запасных и комплектующих частей от квалифицированного специалиста.
  • Товары в наличии на складских площадках компании.
  • Возможность визуального осмотра товаров на складе.
  • Консультации специалистов по взаимозаменяемости оборудования, запасных и комплектующих частей.
  • Расположение складских площадок в удобной транспортной доступности.
  • Возможность заказа уникальных деталей к оборудованию.
  • Гибкая система скидок.
  • Оптовые продажи на выгодных условиях.
  • Розничные продажи не имеют ограничений на минимальный заказ.
  • Возможность оплаты наличным и безналичным расчетом.

Компания доставляет заказы по Москве и Московской области собственным автотранспортом. По Российской Федерации доставка осуществляется посредством транспортных служб. На каждый заказ предоставляется полный комплект документов, в стоимость включен НДС (налог на добавленную стоимость).

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