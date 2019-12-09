Онлайн-сервисы такси Везёт

При необходимости заказа такси Везёт в Нижнем Новгороде необязательно звонить по телефону. Компания имеет удобные онлайн-сервисы. Заказ такси можно выполнить на официальном сайте или через мобильное приложение, которое работает на устройствах под управлением операционных систем Android и iOS.

К достоинствам этой службы такси относят ответственный подбор водителей, которые обладают достаточным опытом и навыками. А также набор комфортных для пассажиров автомобилей. Стоимость поездки не будет меняться на протяжении пути следования. Вызвать такси можно через диспетчерскую службу, номера для каждого города указаны на официальном сайте компании.

Служба такси работает в большинстве крупных городов Российской Федерации, а также в некоторых небольших городах и населенных пунктах. Полный их перечень также можно найти на сайте.

Компания предлагает автомобили эконом и комфорт-класса. В зависимости от выбора авто стоимость будет различаться. Возможен экстренный вызов такси, которое приедет в максимально короткие сроки, но стоимость поездки также вырастет.

В услуги вызова такси можно включить детское кресло, провоз домашних животных, трансфер с встречей с табличкой, багаж. Некоторые из услуг предоставляются бесплатно, другие оплачиваются за дополнительную цену.

В дополнительные услуги также входят салон для некурящих людей, кондиционер, квитанция за проезд. Они предоставляются бесплатно. С полным списком тарифов и услуг можно ознакомиться на сайте.

Услуги такси

Пассажирские перевозки по городу.

Междугородние пассажирские перевозки по области и не только.

Трансфер в аэропорт, на автобусный или железнодорожный вокзал.

Операторы службы быстро обрабатывают заказ. Для абонентов популярных операторов мобильной связи в России звонки могут быть бесплатными (нужно звонить на специальные четырехзначные номера). При заказе такси через официальный сайт или мобильное приложение клиент получает скидку 25%. У компании выгодные тарифы, действует система скидок, специальные программы.

Подробности о деятельности и услугах такси Везёт можно узнать на сайте или у менеджера по телефону.

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