Хануку отпразднуют в Нижнем Новгороде 16 декабря Культура и отдых

Фото пресс-службы администрации Дзержинска

Торжественное мероприятие, посвященное еврейскому празднику "Ханука" состоится в Нижнем Новгороде 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации мероприятии примут участие исполнительный директор Нижегородской еврейской национально – культурной автономии Сусанна Тураева и представители еврейской общественности Нижнего Новгорода и региона. В рамках праздника в Доме актера состоится выступление ансамбля джазовой музыки из Израиля.

Мероприятие проводится при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках государственной программы "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области".

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