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Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Балахнинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По предварительным данным, 15 декабря 2019 года в 16:28 на 9 км автодороги Липовки – Галкино водитель автобуса съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.
На момент происшествия в автобусе находились 48 человек, детей нет. В результате ДТП по предварительным данным пострадали 10 человек, погибших нет. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте также работают сотрудники УГИБДД.
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