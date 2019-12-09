Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Балахнинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Балахнинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 15 декабря 2019 года в 16:28 на 9 км автодороги Липовки – Галкино водитель автобуса съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

На момент происшествия в автобусе находились 48 человек, детей нет. В результате ДТП по предварительным данным пострадали 10 человек, погибших нет. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте также работают сотрудники УГИБДД.