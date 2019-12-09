Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего рыбака Павла Семенова Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего рыбака Павла Семенова. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По предварительным данным, 57-летний мужчина рано утром (в 05:20) 12 декабря 2019 года ехал в электричке из Нижнего Новгорода в Заволжье.

Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в темно-синий рыбацкий костюм и темно-синюю вязаную шапку. Обут в зеленые рыбацкие сапоги. При себе у него были рыболовные снасти.

О местонахождении данного мужчины можно сообщить на горячую линию ПСО "Волонтёр"

8(831) 291-51-51 или инфоргу поиска Татьяне 8905-195-95-95.