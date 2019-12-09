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Общество

Трансфер до горнолыжного курорта "Пужалова гора" запустят в Нижегородской области 21 декабря

16 декабря 2019 11:21  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трансфер до горнолыжного курорта "Пужалова гора", который находится в Гороховце, запустят в Нижегородской области 21 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Трансфер "электричка+автобус" будет доступен по субботам.

Общее время в пути до горнолыжного комплекса составит 1 час 45 минут - из Нижнего Новгорода и 1 час 11 минут - из Дзержинска.

Первый в этом году рейс "Нижний Новгород – Пужалова гора" отправляется 21 декабря в 10:00 от Московского вокзала и в 10:34 из Дзержинска. Обратный рейс из Гороховца - в 16:20.

Билеты до горнолыжного курорта можно приобрести в ж/д кассах Нижнего Новгорода и Дзержинска, а также в мобильном приложении "Пригород". Стоимость поездки из Нижнего Новгорода до горнолыжного комплекса - 217 рублей, из Дзержинска – 148 рублей. Для учащихся и студентов действуют льготы.

Напомним, что в прошлом году также был организован трансфер до горнолыжного комплекса.

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