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Бизнес

Девяносто пять незаконных объектов выявлено в охранных зонах тепловых сетей Дзержинска

16 декабря 2019 12:06  [26] Бизнес

Девяносто пять незаконных сооружений и объектов выявлено в охранных зонах тепловых сетей Дзержинска. Об этом сообщает нижегородский филиал ПАО "Т Плюс".

Объекты выявлены по результатам проверки, проведенной в декабре специалистами компании.

Чаще всего над трубопроводами тепловых сетей и в их непосредственной близости устраиваются автопарковки, в том числе стихийные. Однако нередко там находятся торговые киоски, мелкие мастерские и даже детские площадки и остановки общественного транспорта.

В пресс-службе пояснили, что размещение подобных и других объектов на территории охранных зон (не менее 3 метров в каждую сторону от края коммуникаций) не допускается нормами эксплуатации тепловых сетей и представляет серьезную потенциальную опасность.

"В случае проведения ремонтных работ такие сооружения, а также размещенные на автопарковках машины могут затруднить доступ к тепловым сетям, а особенно в период низких температур нам бывает дорога каждая минута. Необходимо также помнить, что температура теплоносителя в трубопроводах составляет от 70 до 115 градусов и при выходе на поверхность он может вызвать ожоги у находящихся на таких объектах людей", - сказал говорит технический директор - главный инженер Дзержинских тепловых сетей Алексей Семянов.

Собственникам выявленных незаконных объектов выдаются предписания по устранению нарушений. Результаты проверки будут переданы в администрацию города и контролирующие органы.

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Теги:
Т Плюс
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