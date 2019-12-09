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Бизнес

Банк "Открытие" расширил сеть для бесплатного пополнения карт до 1,5 тысячи устройств

16 декабря 2019 12:51  [358] Бизнес

Банк "Открытие" расширил сеть для бесплатного пополнения карт до 1,5 тысячи устройств. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты банка "Открытие" могут бесплатно пополнять свои карты в банкоматах "Промсвязьбанка": опция доступна на всех устройствах партнера с функцией cash-in. Учитывая Альфа-банк, который предоставил возможность бескомиссионного внесения наличных в своих банкоматах в ноябре этого года, партнерская сеть для бесплатного пополнения карт "Открытия" теперь насчитывает порядка 1 500 устройств.

Напомним, что клиенты "Открытия" также могут снимать наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, Росбанка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Банка ЗЕНИТ, Банка Русский стандарт, Банка Уралсиб, Промсвязьбанка, Совкомбанк, БКС Банка, Альфа-банка, Веста банка и СКБ-Банка. Это 36 500 устройств на территории всей страны.

Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

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