Положительные стороны полиуретановых полов

Неважно будет это жилое помещение или промышленное пол везде очень важная деталь. Для покрытия используют самые разные материалы. Полиуретановые полы в последнее время вызывают особый интерес у потребителей. Они отлично справляются с высокими физическими и температурными нагрузками.

Полиуретановый пол представляет собой бесшовное покрытие, которое содержит полимеры. Их изготавливают при помощи разных химических реакций. Популярны такие полы стали благодаря тому, что дают абсолютно небольшую усадку и отличаются прочностью. Использовать такую технологию можно везде: в общественных заведениях, дома, складских помещениях, больницах, морозильных камерах, паркингах и т.п.

Данная разновидность пола состоит их трех слоев. Нижний по сути является пропиткой, которая достаточно вязкая и имеет однородный состав. Поэтому покрытие отлично схватывается с разными материалами. Слой по середине содержит полиуретан. Эластичность на этом уровне в разы выше, а применяемые вещества имеют хорошие показатели адгезии. На этом этапе отмечаются высокие укрепляющие данные, которые напрямую влияют на срок эксплуатации. Верхний завершающий слой устойчив к коррозии и отличается высокой прочностью. Поэтому покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям.

Из достоинств следует отметить следующее:

Покрытие прочное и эластичное, что при правильной укладке может справиться с динамическими и статическими ударами.

Поверхность тяжело царапается и стирается.

Долгий срок эксплуатации. В среднем этот показатель равняется 10 годам, но сама структура и состав не искажается даже по истечении этого срока.

Полиуретановый пол не впитывает влагу, поэтому часто такое покрытие используют как защитное.

Полиуретан не боится перепада температур и химических смесей, поэтому такая поверхность не будет гореть. Если случиться возгорание он просто будет плавиться. Антистатичность по достоинству оценили хозяйки. Пыль не прилипает к полу, а значит сил на уборку тратить нужно меньше. При всех достоинствах данное покрытие является хорошей альтернативой использованию привычных материалов.

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