Достоинства внедрения электронного документооборота

Сегодня многие компании до сих пор используют привычное оформление документов на бумаге. Некоторые все же стремятся автоматизировать хотя бы некоторые участки, просто потому что такая форма ведения учета документов очень удобна и имеет определенные преимущества. Как перейти на такой учет можно узнать на сайте https://fingu.ru/blog/zachem-nuzhen-elektronnyy-dokumentooborot/. В целом это движение документов, которое создается посредством компьютеров. При этом используется электронная подпись.

Из основных преимуществ можно выделить следующее:

Бизнес-процессы будут прозрачными. Руководство сможет легко контролировать исполнение, получение и создание документов. Все эти действия в электронной системе делать намного легче и быстрее.

Повышение исполнительных функций. Согласно статистики многие поручения руководителей не выполняются подчиненными. В единой системе выполнение задач можно легко отследить.

Сократится время на обработку и исполнение документов. В электронной системе можно быстро создать, найти и обработать файл. Помимо этого легко организовать рассылку. Вся отчетность по необходимости автоматически создается. Это позволяет качественно следить за выполнением работы и поставленных задач. Некоторые процессы, на выполнение которых требовалось много времени, оптимизируются.

Повышение уровня конфиденциальности. Для каждого участника может быть назначена своя степень доступа. Что видно одному, может быть срыто от другого. Также можно назначить полномочия: редактирование, чтение или полное право распоряжаться документами. В любой момент времени можно отследить кто и как вносил правки в файлы. Этот параметр очень важен. Потому что потеря буквально одной бумаги может повлечь за собой убытки на сотни тысяч рублей.

Для крупного предприятия система электронного документооборота может быть очень полезна. Но внедрение занимает время, что иногда является единственным недостатком.

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