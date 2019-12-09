Выбираем бойлер для квартиры в Днепре

Днепр – достаточно крупный город, в котором, как и в других городах-миллионниках, бывает плановое отключение горячей воды на летнюю профилактику, а также поломки достаточно старых и уже порядком износившихся теплосетей, которые приводят к отключения горячего водоснабжения на несколько дней в любой сезон года. Именно по этой причине все больше жителей Днепропетровска стремятся обзавестись автономным устройством для нагрева воды.

Подбор бойлера для квартиры в многоэтажном доме – задача, имеющая свои нюансы. Водонагреватель относится к той технике, которая покупается далеко не на 1 год. Поэтому, при его подборе важно учесть множество факторов, о которых мы и хотим рассказать в данной статье.

Итак, с чего же начать выбор водонагревателя? Конечно же, с подбора нужного объема. Выбирая необходимый литраж, необходимо отталкиваться от размера семьи и количества точек водозабора. Так, к примеру, для небольшой семьи из 3 человек, которые планируют пользоваться горячей водой только в ванной, вполне хватит бойлера на 50 литров. Для более большого семейства можно купить бойлер Atlantic объемом от 80 до 120 литров.

Если же вы ищите компактный вариант для кухни, у того же Атлантик, например, имеются компактные модели на 15 литров, объема которых будет вполне достаточно для того, чтобы помыть весь набор посуды.

Немаловажным критерием при выборе водонагревателя является также и его форма. Кроме всем привычным цилиндрических вариантов, сегодня существует широкое множество бойлеров прямоугольной формы, которые, при том же объеме, будут занимать гораздо меньше пространства и выглядеть более эстетично.

Для некоторых покупателей важно также, чтобы водонагреватель имел подключение по Wi-Fi и мог управляться удаленно. Данная функция позволяет значительно экономить электроэнергию, так как вы сможете включать и выключать свой водонагреватель даже находясь вдали от дома.

Итак, если вы решили купить бойлер в Днепре https://santehmontazh.dp.ua/elektricheskie-vodonagrevateli/, тогда сделать это разумно в проверенной точке продаж, которая предоставляет не только лишь широкий ассортимент электрических водонагревателей, но и официальную гарантию на них, а также возможность установки силами штатных специалистов.

Чтобы наверняка не прогадать с выбором, лучше проконсультироваться с сантехниками, или людьми, которые хорошо разбираются в данном вопросе. Если у вас остались какие-либо вопросы – будем рады ответить.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.