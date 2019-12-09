Топографический план 1:2000

Зачем и когда может потребоваться топографический план в Саратове и Владимире

На основе геодезической съемки составляют подробный топографический план местности и объектов, которые на нем расположены. Такой документ выступает основой для разработки проекта при строительстве, а также проведения различных расчетов. Без него невозможно пройти экспертизу в государственных структурах и решить ряд задач, которые возникают во время монтажных, земляных, ремонтных и других работ, подробнее http://vladimir.s-g-i.ru/topograficheskiy-plan.php.

Особенности топоплана

В основном, оформление топографических планов требуется для максимально детальной визуализации местности. Такой документ является отражением определенного участка земной поверхности в выбранном масштабе. В том числе, он содержит информацию о:

границах территории;

рельефе местности;

габаритах зданий и сооружений, расположенных на участке;

наземных, подземных и надземных коммуникационных системах;

автомобильных и железных дорогах;

деревьях и пр.

Вся эта информация необходима для профильных специалистов (архитекторы, проектировщики, ландшафтные дизайнеры и пр.) в ходе выполнения ими своей деятельности.

Цели организации исследований

Как правило, топографический план 1:2000, а также документы в любом другом масштабе используют для:

разработки проектной документации. Выполненные специалистами планы помогут провести все требуемые расчеты и составить проект будущего сооружения в соответствии с действующими нормами. Кроме того, без отчетов геодезистов прохождение государственных экспертиз будет невозможным в большинстве случаев;

подключения строения к инженерным сетям (газификация, электрификация, водопровод, центральное теплоснабжение);

разработки и обновления навигационных карт;

составления ландшафтного дизайна;

подеревной съемки.

При сборе сведений используется современное оборудование, которое прошло сертификацию. Приборы регулярно поверяют, так что вероятность неточностей и недочетов стремится к нулю. При необходимости сотрудники исследовательской компании смогут не только выполнить технический отчет и графические материалы, но также согласовать требуемые документы в органах архитектуры – это позволит существенно ускорить начало строительно-монтажных и прочих работ.

Разновидности исследований

Выделяют такие основные виды топографических планов:

по масштабу. Детальность документа может быть любой. Топопланы 1:50 используют при ландшафтном дизайне, графические материалы в масштабе 1:2000 широко применяют при составлении проектной документации, тогда как мелкомасштабные графические материалы пригодятся в ходе разработки карт территории;

по назначению. Основные топопланы отображают все объекты, которые расположены на местности, на специализированные наносят лишь выборочные элементы.

В инженерно-исследовательской компании «СГИ» можно заказать составление любых топопланов в Саратове и Владимире. Опытные специалисты, в распоряжении у которых есть современное оборудование, сделают все быстро и качественно. Разработанные ими графические материалы помогут с решением различных задач при строительных, монтажных и прочих работах.

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