Путешествие в Нижний Новгород: проверенные способы и лучшие места

От других крупных городов Нижний Новгород отличается очень удобным положением: добраться до него можно и по земле, и по воде. Благодаря этому, сегодня его включают в программы автобусных туров и круизов по Волге. Но самым быстрым и комфортным способом путешествия, все-таки, считается воздушное сообщение. Тем более, что аэропорт Нижнего Новгорода находится в городской черте.

Называется он «Стригино» и наравне с внутрироссийскими направлениями обслуживает множество зарубежных. Расписание авиарейсов Нижнего Новгорода включает полеты в Анталью, Дубай, Ереван, Минск, Нячанг, Пхукет и Санью. Здесь обслуживаются авиакомпании "Россия", "Ю-Тэйр", "ИрАэро", "Азимут", "Пегас" и "Аэрофлот". Среди их маршрутов всегда можно выбрать удобный рейс в Красноярск и Москву, Кемерово и Казань, Калининград и Питер.

Покинув самолет, гости города могут воспользоваться рейсовыми автобусами, которые доставят их в центральные районы, или взять такси. Остановки находятся прямо у выхода из аэропорта.

Первым делом большинство туристов едет на главную улицу города – Большую Покровскую. Больше половины этой улицы закрыто для транспорта, поэтому здесь можно спокойно гулять и знакомиться с достопримечательностями. А их на Большой Покровской много. Это старинный Дом профсоюзов, здание торговых палат 19 века, Салон художественных промыслов, где продают редкие сувениры и поделки, а также драмтеатр имени Горького с красивым арочным фасадом.

После Большой Покровской можно отправиться смотреть местный Кремль. В Нижнем Новгороде он существует с 16 века и представляет собой целый комплекс оборонительных сооружений. Среди них двухкилометровая крепостная стена и 12 смотровых башен. Многие помещения сегодня заняты органами госвласти, но туристы могут прогуляться по территории Кремля, подняться на одну из башен и побывать в здании бывшей гауптвахты. Кроме того, здесь много сувенирных лавок, кафе и ресторанов.

И завершить осмотр центральной части города можно на Чкаловской лестнице. Гигантское сооружение находится у самого берега Волги и открывает отличный обзор окрестностей. В нижней зоне лестницы стоит катер, участвовавший в легендарной сталинградской битве. А наверху расположена живописная Верхневолжская набережная. Если пройти по ней, можно сделать множество хороших кадров и дойти до канатной дороги – единственной в Европе, имеющей километровый пролет над водной гладью.

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