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Общество

Внеплановая проверка прошла в школе №134 Приокского района

16 декабря 2019 13:45  [99] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Внеплановая проверка организации питания в школе №134 Приокского района грубых нарушений не выявила. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Вадим Веприков по итогам совместной с родительским комитетом проверки.

"Следует отметить, что по поручению главы города Владимира Панова проверка школьного питания стала непрерывным, постоянным процессом. В Приокском районе на данный момент 11 школ и 27 детских садов, и очень радует, что родители всегда готовы проявить себя и помочь в инспекции. Мы работаем вместе: опрашиваем сотрудников, осматриваем документацию. Конечно, есть некоторые нюансы, с которыми нужно справляться, и мы движемся в этом направлении", - рассказал заместитель главы района.

Комиссия посетила школу во время завтрака для первых и вторых классов. Как отмечает Кристина Александрова, мама одного из учащихся, они часто проводят подобные проверки.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе также проводились проверки качества питания в 12 детсадах и 6 школах. Грубых нарушений в организации питания образовательных учреждениях выявлено не было.

Однако по результатам проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- в дошкольных учреждениях было выявлено использование деревянной доски с трещинами, сколами, зазорами; наличие посуды со сколами и трещинами; отсутствие маркировки на досках для разделки сырых и обработанных продуктов;
- в школах у кухонных работников не было перчаток.

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