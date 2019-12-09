"ЛУКОЙЛ" приобрел для детей-инвалидов из Кстова специальные средства передвижения Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Дети-инвалиды из Кстова получили от Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" специальные средства передвижения (коляски). Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Церемония передачи средств передвижения состоялась 12 декабря во Дворце культуры нефтехимиков. Коляски изготовлены по индивидуальному заказу с учетом особенностей организма каждого ребенка.

В церемонии принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Главная цель программы Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" - расширить с помощью современных средств возможности детей в передвижении, в познании окружающего мира и сделать, таким образом, их жизнь более активной и интересной.