Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2019 14:35  [71] "ЛУКОЙЛ" приобрел для детей-инвалидов из Кстова специальные средства передвижения
16 декабря 2019 13:45  [103] Внеплановая проверка прошла в школе №134 Приокского района
16 декабря 2019 12:44  [93] "Ростелеком" и ПФР подвели итоги всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2019"
16 декабря 2019 12:42  [106] Обильный снегопад и гололедица в Нижнем Новгороде 16 декабря, - ожидаются ЧС
16 декабря 2019 11:21  [284] Трансфер до горнолыжного курорта "Пужалова гора" запустят в Нижегородской области 21 декабря
16 декабря 2019 10:45  [421] Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего рыбака Павла Семенова
16 декабря 2019 09:47  [194] Сотрудников госветнадзора Нижегородской области привлекли к ответственности из-за отсутствия контроля за скотомогильниками
16 декабря 2019 09:32  [190] Теплая и снежная погода прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе
15 декабря 2019 16:03  [410] Владимир Путин внес поправки в закон о самозанятых: включены Нижегородская область и еще 18 регионов России
15 декабря 2019 11:03  [417] Лучшие по благоустройству районы Нижегородской области получили гранты
Общество

"ЛУКОЙЛ" приобрел для детей-инвалидов из Кстова специальные средства передвижения

16 декабря 2019 14:35  [71] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Дети-инвалиды из Кстова получили от Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" специальные средства передвижения (коляски). Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Церемония передачи средств передвижения состоялась 12 декабря во Дворце культуры нефтехимиков. Коляски изготовлены по индивидуальному заказу с учетом особенностей организма каждого ребенка.

В церемонии принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Главная цель программы Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" - расширить с помощью современных средств возможности детей в передвижении, в познании окружающего мира и сделать, таким образом, их жизнь более активной и интересной.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph