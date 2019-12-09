Районный центр "Мой бизнес" открылся в Борском районе Нижегородской области Бизнес

Районный центр "Мой бизнес" открылся в Борском бизнес-инкубаторе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Он отметил, что это двенадцатый районный центр в регионе.

"Центры "Мой бизнес" активно открываются в районах области. Используем для этого местные центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы. Так, районные центры уже появились в Красных Баках, Дзержинске, Павлове, Заволжье, Богородске, Шахунье, Ваче, Первомайске, Арзамасе, Урене, Тоншаеве, на Бору. До конца года центры "Мой бизнес" появятся также в Сарове, Ковернине, Лукоянове, Лыскове, Балахне", - сообщил Глеб Никитин.

По словам губернатора, задача центра "Мой бизнес" облегчить для предпринимателя поиск информации о мерах поддержки и необходимых для бизнеса услугах. Так, обращение в одно окно заменяет обращение в более чем 40 организаций.

Центры объединены общей СРМ-системой, причем заявку можно подать как при личном визите в центр, так и по телефону горячей линии.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов добавил, что в центре и на телефоне горячей линии "Мой бизнес" вместе со штатными консультантами дежурят руководители министерств и организаций, оказывающих господдержку бизнесу. Они лично общаются с предпринимателями, отвечают на их вопросы. График личных приемов руководителей регулярно публикуется на сайте регионального минпрома.

График личных приемов руководителей ведомств, оказывающих господдержку бизнесу, в декабре:

- 16 декабря в центре "Мой бизнес" (Нижний Новгород, технопарк "Анкудиновка", ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) с 9:00 до 12:00 консультацию проведет представитель регионального управления Роспотребнадзора;

с 9:00 до 18:00 - консультант по закупкам на электронных торговых площадках;

с 9:00 до 12:00 - представитель ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- 17 декабря 2019 года с 14:00 до 15:00 на вопрсоы предпринимателей ответит заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов;

с 9:00 до 18:00 - представители Фонда Сколково;

с 13:00 до 17:00 – специалисты налоговой инспекции;

с 9:00 до 13:00 – представители Фонда социального страхования;

с 9:00 до 18:00 – консультант по закупкам на электронных торговых площадках.

- 18 декабря с 15:00 до 16:00 на связи с предпринимателями будет министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов;

с 9:00 до 18:00 - специалисты из регионального мипромторга и консультанты по закупкам на электронных торговых площадках.

- 19 декабря с 9:00 до 12:00 прием проведут представители Центра кластерного развития Нижегородской области;

с 12:00 до 18:00 – представители Фонда социального страхования.

- 20 декабря с 11:00 до 12:00 предпринимателей проконсультирует руководитель Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области Денис Румянцев;

с 9:00 до 14:00 - специалисты из Центра инноваций социальной сферы;

с 9:00 до 12:00 – представители ГУ МЧС по Нижегородской области.

Оставить заявку на услуги центра "Мой бизнес" можно по номеру горячей линии (8-800-301-29-94), а также на портале. До конца 2019 года заработает отдельный портал — мойбизнес52.рф.

Напомним, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".