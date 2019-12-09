Андрей Басов возглавил УМВД России по Нижнему Новгороду Общество

Андрей Басов Фото: телекомпания "Волга"

Полковник полиции Андрей Басов возглавил Управление МВД России по Нижнему Новгороду. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Новый руководитель назначен на должность с 12 декабря 2019 года. Сегодня его представил начальник управления по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

"Я уверен, что с его приходом личный состав УМВД по Нижнему Новгороду обеспечит стабильную оперативную обстановку и безопасность населения и гостей города", - заявил Юрий Арсентьев.

Ранее Андрей Басов возглавлял отдел полиции в городе Выкса. По прежней работе начальство охарактеризовало его как "профессионального порядочного руководителя, готового выполнять работу в большем объеме".

"Я горд и благодарен руководству Главного управления за оказанную мне честь. Постараюсь с честью выполнить все поставленные задачи. Основная - это охрана безопасности, чтобы жители города чувствовали себя спокойно", - сказал телекомпании Андрей Басов.

В представлении нового начальника Управления МВД РФ по Нижнему Новгороду личному составу принял участие также прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец и заместитель главы Нижнего Новгорода Наталия Казачкова.

Напомним, что возглавлявший в течение шести лет УМВД РФ по Нижнему Новгороду Владислав Пронин ушел с должности и со службы около месяца назад.