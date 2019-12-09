Нижегородская область использовала почти 100% федсредств на борьбу с болезнями системы кровообращения Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область использовала почти 100% средств, выделенных региону из федерального бюджета в 2019 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является важнейшей частью национального проекта "Здравоохранение". В 2019 на реализацию мер по профилактике и борьбе с болезнями системы кровообращения из федерального бюджета было выделено 270 млн рублей.

"Финансовые ресурсы, выделенные региону в текущем году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями по нацпроекту "Здравоохранение", использованы практически полностью", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что с целью переоснащения оборудованием регионального сосудистого центра на базе городской клинической больницы №13 Автозаводского района было заключено 15 контрактов на поставку 18 единиц новейшего высокотехнологичного оборудования. На сегодняшний день оборудование введено в эксплуатацию.

"Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений мы планируем осуществить до конца 2024 года", - добавил Глеб Никитин.

В пресс-службе добавили, что в Нижегородской области создаются два региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений. Первое сосудистое отделение уже открылось в Павлове.

Кроме того, в рамках проекта была разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Она включает целый комплекс мероприятий, направленных на снижение смертности от данного вида причин, в том числе, внедрение единой электронной карты пациента и регистра пациентов с болезнями системы кровообращения, создание единой дежурно-диспетчерской службы скорой медицинской помощи, по приему вызовов, укомплектование бригад передающими ЭКГ устройствами. Кроме того, планируется открытие межрайонных кардиологических центров, применение телемедицинских консультаций в центральных районных больницах в том числе с "Медицинским информационно-аналитическим центром".

В текущем году организовано непрерывное образование врачей кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, фельдшеров скорой медицинской.

Напомним, 335 млн рублей федеральных средств на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний направит Нижегородская область в 2020 году.