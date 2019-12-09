Глеб Никитин передал эстафету "Театрального Приволжья" Удмуртии Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде, в театре "Комедия", 16 декабря 2019 года прошла церемония награждения победителей фестиваля-конкурса "Театральное Приволжье". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал эстафету Удмуртской Республике.

"Нижегородская область отметилась в Год театра множеством ярких событий, премьер и театральных постановок. Мы первые в ПФО приняли эстафету театрального марафона, который проходил в Год театра в стране. Мы стали местом старта всероссийского проекта "Театр - дети", что тоже очень символично. И конечно фестиваль "Театральное Приволжье" в этом контексте стал "вишенкой на торте", - сказал Глеб Никитин.

Проект был реализован в Год театра по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Его главная цель — побудить непрофессиональные коллективы к активной творческой конкуренции и выявить новые имена.

В конкурсе приняли участие 483 коллектива и семь тысяч юных актеров. Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тысяч голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие.

Финалистом в номинации "Лучший студенческий спектакль" стала творческая студия из Чувашской Республики, а лучшей школьной постановкой признана работа ребят из небольшого города Межгорье в Башкортостане.

Во время торжественной церемонии заместитель полпреда Олег Машковцев наградил не только тех, кто занял первое место, но также школьные и студенческие коллективы, взявшие "серебро" и "бронзу". Ребята получили памятные знаки и целевые гранты на новые спектакли на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

"Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на молодежном форуме "iВолга". Один из ребят сказал, что главным открытием для него стало понимание того, как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание единого культурного пространства любителей театра и стало главным результатом проекта. Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания", — отметил Олег Машковцев.

Лучшие режиссёры и актёры получили в подарок поездку в Москву на спектакли ведущих театров России. Награды также получили и победители конкурса афиш.

Замполпреда сообщил, что фестиваль, родившийся в объявленный президентом России Владимиром Путиным Год театра, по многочисленным просьбам будет продолжен.

Глеб Никитин на сцене передал символ фестиваля представителям Удмуртской Республики. Глава Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении поблагодарил за доверие и отметил, что регион с радостью принимает флаг проведения "Театрального Приволжья" в 2020 году.