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Общество

Нижегородский водоканал принял участие в проекте "Школа ЖКХ" для студентов

17 декабря 2019 09:19  [55] Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Нижегородский водоканал принял участие во втором этапе проекта "Школа ЖКХ". Специалисты предприятия, а также Теплоэнерго, ТНС энерго и Ассоциации домоуправляющих компаний провели занятия по основам и принципам работы системы ЖКХ для студентов ННГАСУ, НГТУ, РАНХиГС. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Мероприятия прошли в формате деловых игр. Каждая ресурсоснабжающая компания подготовила свои задания для команд. За каждое эксперты ставили до 10 баллов в зачетную книжку. Команда, набравшая больше всего баллов, получила подарки от партнеров проекта.

Нижегородский водоканал представил игру на знание зон ответственности каждой компании. Были смоделированы разные аварии на сетях и поломки в доме, и студентам предстояло определить, в какую компанию в этих ситуациях обращаться.

"Когда происходит нестандартная ситуация, например, нет воды, отсутствует отопление или засорилась канализация, зачастую даже взрослым нижегородцам тяжело сориентироваться, куда обратиться. Представленные задачи вызвали немало вопросов у студентов, однако, решив их, ребята признали, что теперь уже не перепутают зоны ответственности", - сказал директор по корпоративной работе АО "Нижегородский водоканал" Николай Лешков.

Также в ходе мероприятия специалисты Нижегородского водоканала рассказали студентам о возможностях стажировок в компании. Начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Юлия Маринина отметила, что компании требуются специалисты разных областей, начиная от слесарей, заканчивая управленцами.

"Мы принимаем на оплачиваемую стажировку студентов старших курсов. С ними заключается срочный трудовой договор и предоставляется возможность устанавливать гибкий режим работы. При этом у ребят есть возможность совмещать работу с учебой", - рассказала она.

Как подчеркнула Юлия Маринина, по итогам стажировки этого года на водоканале остались работать 7 стажеров. Для 8 человек, которые продолжают учиться, стажировка продлена на год. Еще 14 зачислены во внешний кадровый резерв компании, так как на данный момент часть из них не имеет возможности совмещать стажировку с обучением.

Кроме того, Нижегородский водоканал проводит конкурсы среди студентов, по результатам которых в течение учебного года победители получают дополнительную стипендию от предприятия.

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