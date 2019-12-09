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Общество

Житель Дзержинска заплатил штраф за распространение интимных фото бывшей девушки

17 декабря 2019 09:45  [2] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Житель Дзержинска заплатил штраф в размере 55 тысяч рублей за распространение интимных фото бывшей девушки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 декабря 2019 года.

Судом установлено, что в октябре этого года 22-летний дзержинец распространил в Интернете фотографии интимного характера своей бывшей девушки, которые были просмотрены их общими знакомыми. Это было сделано намеренно, без согласия девушки.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В ходе расследования молодой человек перечислил потерпевшей в счет возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба 40 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, назначил молодому человеку штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода отсудил 10 тысяч рублей за распространение видеозаписи интимной сцены с его участием.

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