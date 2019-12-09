Гусеничные экскаваторы: особенности и технические характеристики

К популярной землеройной технике относят гусеничные экскаваторы. У этого устройства стандартный тип конструкции, состоящий из ходовой части, рабочей кабины и главного рабочего органа – ковша. Найти и купить гусеничные экскаваторы фирмы "Кранэкс" можно на официальном сайте компании.

Разновидности устройства и его особенности

Гусеничный экскаватор – это незаменимая вещь во многих строительных работах. К тому же, данный вид техники активно используют в сельскохозяйственной, лесозаготовительной и производственной сфере. Основное отличие этого экскаватора от других – наличие гусеничной ленты, благодаря чему агрегат спокойно передвигается по любой строительной площадке.

Наличие этой особенности, а также простота в эксплуатации, практичность и выносливость, делают эту технику отличным выбором для проведения различных строительных работ.

Многофункциональная конструкция выполняет следующие задачи:

Рыхление твердой или замерзшей почвы.

Транспортировка сыпучих и габаритных материалов.

Снос сооружений и небольших пристроек.

Изготовление траншей для прокладки трубопровода и других коммуникаций.

Очистка водоемов от различных загрязнений.

Модели гусеничного экскаватора имеют достаточно разные конструкции. Существует несколько классификаций данной техники. К примеру, по количеству ковшей их различают на:

Одноковшовые. Популярный тип, использующийся для погрузки материалов и копания грунта.

Многоковшовые. Профессиональное оборудование, применяющееся для рытья котлованов и траншей.

Также данное оборудование различают по: форме ковша (строительный, прямая лопата), приводу рабочего органа (механический, гидравлический), типу двигателя (дизельный, электрический) и по типу шасси (уширено-удлиненное, стандартное).

Гусеничный экскаватор имеет ряд преимуществ, к которым относят:

Прочность. Агрегат отлично переносит любые климатические изменения.

Маневренность. Техника спокойно поворачивается в любом месте на 360°.

Устойчивость. Оборудование запросто проходит препятствия, при этом забираясь даже на крутые склоны.

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