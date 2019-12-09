Где найти широкий ассортимент автомобильных автозапчастей

Автомобиль – это сложная конструкция, где даже незначительная поломка может сильно ухудшить общее состояние транспортного средства. Довольно часто причиной неполноценной работы становится износ одной из деталей. Чтобы исправить эту проблему, владельцу необходимо заменить неисправное изделие. В интернет-магазине Епартс можно найти автомобильные комплектующие, в том числе и главный цилиндр сцепления.

Особенности компании

Компания Епартс начала свою деятельность на территории Украины еще в 2007 году. За весь период работы было продано огромное количество автозапчастей, а список довольных клиентов возрос в несколько раз.

Если посмотреть на сегодняшнюю статистику, то около 20 000 клиентов каждый месяц обращаются за помощью в компанию. Все они преследуют одну цель – найти подходящие запчасти для своего автомобиля.

С первого дня своей работы создатели, а также весь персонал, старается создать максимально комфортные условия для каждого клиента. Такой подход позволил усовершенствовать весь сервис, учитывая индивидуальные запросы каждого из пользователей.

Епартс предлагает любому клиенту максимально обширный ассортимент товаров. В каталоге можно найти более 20 млн. различных деталей от 1000 производителей. Каждые представленные запчасти прошли не одну проверку качества, поэтому в ассортименте появляются только качественные товары. К тому же, можно найти как оригинальные, так и неоригинальные комплектующие.

Отдельно стоит поговорить о преимуществах компании. Сотрудничая с этим интернет-магазином, клиент получает следующие достоинства:

Высокое качество товара. Абсолютно все детали проходят проверку на качество, подтвержденную сертификатом.

Несколько способов оплаты. Клиент может подобрать как наличный, так и безналичный способ оплаты.

Возврат товара. Если клиент обнаружил на запчасти какой-то брак, он имеет право вернуть товар в течение определенного времени. Если изделие приходит в нормальном виде, то менеджер может обменять его на новое или вернуть средства.

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