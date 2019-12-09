Детский лагерь «Субмарина»: особенности и преимущества

Знание иностранного языка, в особенности английского, значительно упрощает жизнь и открывает перед человеком новые возможности. Довольно часто от взрослых людей можно услышать сожаление о том, как им тяжело сейчас учить иностранный язык и как они жалеют, что не сделали этого раньше. По этой причине большинство родителей стараются отдать своего ребенка на изучение английского или другого языка. Детский лагерь «Субмарина» предлагает интересную развлекательно-образовательную программу для детей с уклоном на изучение языка.

Особенности лагеря

Submarina Camp – это лингвистический лагерь, собравший на своей территории тысячи детей со всего мира. Опытные учителя и персонал лагеря создали уютную обстановку для каждого учащегося, объединив развлекательные игры с познавательной программой.

Основная цель «Субмарина» - забота о ребенке и его досуге. Отдавая своего малыша в этот лагерь, родители могут быть спокойны о его дальнейшем времяпрепровождении.

Каждые новогодние и летние каникулы, лагерь вместе с отдыхающими погружается в интересную и увлекательную атмосферу, где вместе с развлечениями можно выучить английский и другие иностранные языки. Персонал с особой ответственностью подходит к созданию общей программы, стараясь учитывать все особенности учащихся.

Среди основных преимуществ лагеря можно выделить:

Интересную обучающую программу. Этот лагерь отлично подходит для тех, кто устал от монотонных и неинтересных уроков по иностранному языку. В этом месте создается настолько благоприятная атмосфера для изучения, что даже сны тут снятся на иностранном языке.

Комфортное местоположение. Лагерь расположен в отличных загородных локациях, которые удивляют своей красотой и природно-климатическими условиями. К тому же, сюда можно легко и быстро добраться.

Необычные традиции. В этом лагере на время можно забыть о своем гаджете, ведь увлекательная программа совместила в себе те самые традиции, которые есть в лагерях. Родительский день, вечерние отрядные свечи и многое другое позволит окунуться в настоящий мир удовольствия. К тому же, здесь всегда можно завести новых друзей.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.