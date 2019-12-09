Детский лагерь «Субмарина»: особенности и преимущества

Знание иностранного языка, в особенности английского, значительно упрощает жизнь и открывает перед человеком новые возможности. Довольно часто от взрослых людей можно услышать сожаление о том, как им тяжело сейчас учить иностранный язык и как они жалеют, что не сделали этого раньше. По этой причине большинство родителей стараются отдать своего ребенка на изучение английского или другого языка. Детский лагерь «Субмарина» предлагает интересную развлекательно-образовательную программу для детей с уклоном на изучение языка.
Особенности лагеря
Submarina Camp – это лингвистический лагерь, собравший на своей территории тысячи детей со всего мира. Опытные учителя и персонал лагеря создали уютную обстановку для каждого учащегося, объединив развлекательные игры с познавательной программой.
Основная цель «Субмарина» - забота о ребенке и его досуге. Отдавая своего малыша в этот лагерь, родители могут быть спокойны о его дальнейшем времяпрепровождении.
Каждые новогодние и летние каникулы, лагерь вместе с отдыхающими погружается в интересную и увлекательную атмосферу, где вместе с развлечениями можно выучить английский и другие иностранные языки. Персонал с особой ответственностью подходит к созданию общей программы, стараясь учитывать все особенности учащихся.
Среди основных преимуществ лагеря можно выделить:
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