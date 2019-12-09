Чиллер: что это такое и где заказать его ремонт?

Чиллер – это устройство, предназначенное для охлаждения жидкости в системах кондиционирования. Комания HTTPS://CHILLEROV-REMONT.RU занимается ремонтом изделия любой сложности.

Конструктивные особенности

Схема чиллера включает в себя несколько важных деталей, а именно:

• Компрессор.

• Испаритель.

• Расширительное устройство.

• Конденсатор.

Все эти элементы создают полноценную рабочую систему, поэтому чтобы устройство нормально функционировало, необходимо следить за работоспособностью чиллеров. Из-за этого важно выбирать качественный РЕМОНТ ЧИЛЛЕРОВ.

Принцип работы оборудования заключается в том, что во время выделения и поглощения тепловой энергии происходит изменения состояния хладагента в зависимости от возможного давления.

Если говорить об общей конструкции устройства, то самым главным элементом является компрессор. Сегодняшний рынок предлагает несколько разновидностей этой детали среди которых выделяют:

• Спиральные.

• Роторные.

• Поршневые.

Как правильно выбрать технику

Выбирая чиллер для своего дома, специалисты рекомендуют в первую очередь обратить внимание на размеры недвижимости. К примеру, для огромных частных домов советуют выбрать модель с водяным охлаждением. Такое устройство отличается своей простой конструкцией, в отличие от других разновидностей, поэтому и по цене значительно ниже.

Также нужно понимать, что выносные системы имеют два блока, которые крепятся снаружи и внутри здания. Сам чиллер устанавливают внутри здания, а конденсатор на внешней части. Эти два блока соединяют между собой с помощью труб, установка которых отличается высокой сложностью.

Выбирая выносной чиллер нужно помнить, что несмотря на всю сложность установки, сама конструкция мало занимает места внутри помещения, что может стать еще одним преимуществом.

К тому же, современные модели предлагают дополнительный функционал, среди которого:

• Контроль за водным балансом.

• Автоматическое заполнение емкости.

• Контроль внутреннего давления.

• Очистка от примесей.

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