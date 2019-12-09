Какую варочную поверхность лучше выбрать: отличия между газовой и электрической

Варочная панель – это незаменимая вещь на любой кухне. Ее наличие поможет создавать различные кулинарные шедевры и радовать не только гостей, но и всех членов семьи. Интернет-магазин shop.zigmundshtain.ru предлагает широкий выбор газовых варочных поверхностей высокого качества по доступной цене.

Какую варочную поверхность лучше выбрать?

Современные производители предлагают огромный ассортимент варочных поверхностей. Все представленные модели отличаются своими возможностями и функционалом.

Если говорить о разновидностях, то на рынке встречаются две основные категории поверхностей – газовые и электрические. Этот параметр является главным при выборе оборудования, ведь именно от него зависит работа устройства.

Самая популярная разновидность варочной поверхности – газовая. Конструкция отличается сравнительно небольшим потреблением энергоресурсов. Довольно часто такую поверхность выбирают для жилых помещений, где налажено регулярное поступление топлива, благодаря чему можно значительно сократить финансовые затраты.

Помимо этого, большинство современных моделей, к которым относится варочная поверхность Zigmund Shtain, имеют массу дополнительных функций. К примеру, часто на устройствах устанавливают автоматическое отключение газа. Функция срабатывает в том случае, когда произошло затухание основного огня.

Вместе с тем, довольно часто современные модели газовых варочных поверхностей оборудованы функцией электрического поджига, позволяющие не использовать каждый раз спички для того, чтобы приготовить блюдо.

Среди минусов такого оборудования можно отметить небольшой перечень функций, по сравнению с электрической или другими популярными разновидностями.

Если говорить об электрической варочной поверхности, то функционал у нее больше, но и потребление энергоресурсов тоже значительное. Выбирая такое устройство нужно сразу же понимать, что счета за электричество в будущем могут быть большими.

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