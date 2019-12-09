Где найти и купить матрасы по выгодным ценам?

Полноценный и здоровый сон играет важную роль в жизни человека. Этот фактор влияет на самочувствие и настроение. Чтобы создать себе комфортные условия для сна, нужно особое внимание уделить выбору матраса. Сделать это можно через интернет-магазин матрасов.

Особенности магазина

Интернет-магазин матрасов «Гуру Сна» предлагает огромный ассортимент товаров. В каталоге можно найти более 2000 различных моделей, как для взрослых, так и для детей.

Чтобы приобрести понравившийся товар, достаточно выбрать его на сайте или позвонить по указанному номеру телефона. Опытный менеджер подскажет особенности каждой модели и сможет подобрать оптимальный вариант.

В интернет-магазине можно найти большой выбор матрасов по разумной цене. Главный офис расположен в Москве, но при этом компания сотрудничает с различными мебельными и матрасными фабриками.

Чтобы клиент получил только высококачественное изделие, специалисты проводят максимально тщательный отбор каждого изготовителя. Огромным достоинством компании является то, что после покупки матраса в Москве его можно получить уже в день заказа.

Кроме того, клиентов ждет еще одно весомое достоинство. Относительно недавно интернет-магазин Гуру Сна расширил свои возможности и теперь предлагает быструю доставку не только по Москве, но и по Нижнему Новгороду и области. Срок доставки – 4-10 дней.

К достоинствам компании относят:

Изготовление матраса под заказ. Компания предлагает заказ любой модели матраса. К примеру, можно найти или заказать матрасы размер 150х200 или модели с другими параметрами.

Высокое качество. Компания сотрудничает с производителями напрямую, благодаря чему получает гарантию на изделие от него же. Это является огромным преимуществом, потому что в случае возникновения заводского брака, товар можно быстро заменить или вернуть средства.

Низкая цена. Так как сотрудничество происходит напрямую с производителем, то и цены будут такими же низкими. К примеру, матрасы размер 140х200 могут быть ниже по стоимости, чем в других компаниях.

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