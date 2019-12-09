Латунные таблички: особенности и преимущества

Сейчас на выбор клиентам представляют большое разнообразие материалов, из которых можно сделать различные изделия. Латунь – это сплав на основе цинка и меди. Такой материал отличается невысокой стоимостью, благодаря использованию цинка в составе от 5% до 45%. Компания lasgrav.ru занимается изготовлением табличек из латуни.

Основные свойства сплава

Латунь активно используется в строительной сфере для изготовления сантехнических трубопроводов или крепежных деталей. Благодаря своему качеству и прочности ее применяют в сфере судостроения.

Если говорить об особенностях материала, то он отличается высокими механическими свойствами, а также устойчивостью к коррозийному воздействию. Получил свою популярность в строительной и других сферах благодаря хорошей обработке под давлением.

Латунь отличается своим привлекательным внешним видом. Несмотря на все положительные свойства, материал плохо реагирует на высокие температуры, из-за чего увеличивается скорость коррозии. Особенно сильно заметны изменения на тонких деталях. Чтобы уменьшить негативное воздействие температур, готовое изделие дополнительно обрабатывают низкотемпературным обжигом.

Таблички из латуни

Одного взгляда хватает на латунную табличку, чтобы увидеть всю ее красоту и мощность. Такое изделие отличается следующими преимуществами:

Внешней привлекательностью.

Прочностью и надежностью.

Устойчивостью к появлению коррозии.

К тому же, латунные таблички имеют многовековую историю, ведь пользовались спросом во все времена. К примеру, еще в царской России этими элементами украшали фасады прибыльных предприятий.

Спустя продолжительный период времени, латунные таблички изменили свою технологию производства. Но даже несмотря на изменения в процессе изготовления, главное предназначение изделия осталось прежним, а именно показать всему миру свой статус и успех.

Готовые латунные таблички получаются толщиною 3-10 мм, а остальные размеры полностью зависят от требований клиента. В компании «Лазграв» заказчик может получить табличку, соответствующую его требованиям.

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