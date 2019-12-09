Как правильно выбрать электросамокат: особенности устройства и его характеристики

За последние несколько лет, рынок электротоваров пополнился новой и уникальной продукцией. К примеру, особой популярностью среди молодежи и взрослых стали пользоваться элекстросамокаты. Чтобы правильно выбрать данное устройство, необходимо подробнее разобрать его особенности и характеристики.

Как правильно выбрать электросамокат

Раньше у детей часто можно встречались обычные самокаты, которые отличались простотой в управлении и удобством. С развитием технологий данное устройство решили усовершенствовать, тем самым на рынок стали проступать электросамокаты. Через пару лет данная техника стала пользоваться особым спросом, как одна из разновидностей транспортного средства.

Обычная модель электросамоката может разгоняться до 16 км/ч. Для владельца это кажется очень быстрым, но сама езда уже не такая уж и скоростная. Но несмотря на это, обычную скорость пассажира можно с легкостью обогнать.

Прежде чем выбирать подходящую модель устройства, нужно учесть несколько технических характеристик электросамоката. В первую очередь стоит знать, что аккумулятора устройства при активной езде хватает примерно на 1 час. После этого транспортное средство постепенно снижает активность и довольно часто приходиться тянуть нерабочий самокат к ближайшей розетке.

Еще один неприятный момент электросамоката – высокая подставка для ноги. Из-за того, что батарея расположена в нижней части устройства, во время езды приходиться немного пригибать ногу, чтобы нормально оттолкнуться. Такая езда довольно часто вызывает дискомфорт.

Чтобы правильно подобрать модель электросамоката, необходимо обращать внимание на следующие параметры:

Объем аккумулятора. Именно от этой характеристики зависит расстояние, на которое устройство сможет проехать без подзарядки. Благодаря усовершенствованию конструкций, сейчас встречаются модели, пробег которых за один заряд может достигать 200 км.

Амортизация. Лучше выбирать модели, которые оборудованы подвеской. Благодаря этому езда на неровностях будет намного мягче и комфортнее.

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