Разновидности облицовочного материала и его особенности: почему стоит выбрать плитку под кирпич

Сейчас строительный рынок предлагает огромный ассортимент разнообразной продукции, необходимой для выполнения облицовочных работ. Популярный товар в этой категории - плитка под кирпич.

Особенности изделия и его характеристики

Плитка под кирпич – это интересный материал, использующийся для облицовки как внешней, так и внутренней части зданий. Современный строительный рынок предлагает огромный выбор магазинов, где можно искусственный камень купить.

Сейчас облицовочные конструкции, имитирующие кирпич, изготавливаются из различных материалов. К самым популярным из них относят:

Гипс. Это довольно простой, но в тоже время хрупкий и легкий материал. Обычно белого цвета, но во время производства может быть окрашен в любой цвет. Активно используется для внутренних работ.

Пенопласт. Легкий и хрупкий материал, использующийся исключительно для внутренней отделки.

Клинкер. Очень прочный и надежный материал, который используется для отделки любой поверхности. Подходит как для внешней, так и для внутренней облицовки зданий.

Для декора помещений обычно используют гипс, изготовленный под кирпич. Такая плитка хоть и значительно хуже по характеристикам от клинкера, но при этом имеет привлекательный внешний вид и выглядит более натурально.

Чтобы уложить такую плитку на поверхность, нужно использовать правильный клеящий материал. Для этого можно использовать следующие варианты:

Гипсовая штукатурка. Довольно часто используют для отделки помещений. Готовая смесь имеет белый оттенок, из-за чего ее практически не видно за основной плиткой.

Цементный клей. Классический вариант для укладки любого облицовочного покрытия.

Силиконовый герметик. Нестандартное клеящее средство, отличающееся своим прочным сцепление с поверхностью.

Фирменный магазин «Интеркам» предлагает искусственный камень купить по выгодным ценам. На сайте можно найти большой ассортимент облицовочных материалов, которые сделают интерьер помещения необычным и привлекательным.

Все представленные товары отличаются высоким качеством. Кроме того, надежность изделий регулярно контролируется лабораторными исследованиями. На всю продукцию есть сертификаты качества и соответствия.

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