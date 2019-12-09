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Разновидности отделочных материалов: штукатурка, керамическая плитка, краска и т.п.

17 декабря 2019 10:50  [32]

Для обустройства собственного жилья нужно подойти ответственно к выбору материалов. Современный строительный рынок предлагает обширный ассортимент строительной продукции, которая отличается по своим характеристикам и цене. строительный торговый центр предлагает широкий выбор различной ремонтной и строительной продукции по выгодным ценам.

Разновидности отделочных материалов

В современной строительной сфере качество отделочных материалов играет огромную роль. Именно от этой характеристики зависит готовый результат. По этой причине, к выбору отделочных материалов нужно относиться с особой ответственностью. Найти подходящее изделие можно например через торговый центр отделочных материалов.

Все разновидности отделочных материалов отличаются между собой по своим характеристикам и преимуществам. К самым популярным видам отделочных материалов относят:

  • Штукатурка. Это вид отделочных материалов, который уже несколько десятилетий остается на пике своей популярности. Если говорить о положительных свойствах данного изделия, то стоит выделить: морозостойкость, влагоустойчивость и прочность. Современный строительный рынок предлагает огромное разнообразие данного отделочного материала от различных производителей.
  • Керамическая плитка. Еще один популярный вид отделочных материалов, который отличается своей надежностью, прочностью и универсальностью. Кроме того, керамическая плитка отлично переносит температурные изменения и повышенную влажность. Единственный минус такого изделия – высокая цена.
  • Краска. Это тоже относится к виду отделочных материалов. Широко используется для отделки внутренней части помещения. Недорогой материал, но при этом не долговечен.
  • Дерево. Популярный отделочный материал, получивший свое распространение благодаря своей цене. Используется для облицовки как внешних, так и внутренних стен здания. К сожалению, не рекомендуется использовать часто для облицовки внешних стен, так как материал плохо реагирует на изменения погодных условий.

В торговом центре «Декорум» можно найти большой выбор товаров для ремонта.

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