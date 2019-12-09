Особенности холодильных витрин и стеллажей горок

Холодильное оборудование является незаменимым в сфере торговли и общественного питания, оно предназначено для хранения и демонстрации продуктов питания. В зависимости от температурного режима бывают среднетемпературные, низкотемпературные и комбинированные агрегаты, которые применяются для хранения разных групп продукции. Выбирая холодильные витрины в Киеве, следует учитывать площадь торгового зала, архитектурные особенности, товарооборот и другие критерии.

Как выбрать холодильную витрину для магазина?

При выборе холодильной витрины для магазина необходимо обращать внимание на следующие технические и эксплуатационные характеристики, а именно:

габаритные размеры;

полезный внутренний объем;

цвет и дизайн;

температурный режим;

способ охлаждения;

ассортимент продуктов питания.

Они предназначены для временного хранения и демонстрации товаров покупателям, должны быть надежными, экологически безопасными и соответствовать установленным санитарным требованиям.

Для хранения скоропортящихся продуктов, которые не подлежат заморозке, используются среднетемпературные витрины. Для замороженных полуфабрикатов применяются низкотемпературные агрегаты, которые обеспечивают низкий уровень температуры для длительного хранения.

Большой популярностью пользуются комбинированные витрины, которые состоят из двух разных камер. Конструкция витрины состоит из металлического каркаса, ударопрочных стеклянных дверей и обшивки. Внутренние стенки обшиваются экологически безопасными материалами, так как непосредственно контактируют с продуктами питания.

Преимущества применения стеллажей горок

Торговые стеллажи горки относятся к холодильному оборудованию, и бывают с распашными и раздвижными дверями. Горка (регал) представляет собой специализированное холодильное оборудование, которое сочетает преимущества морозильной камеры и витрины.

Это незаменимый вид стеллажей с внутренним охлаждением камеры, которые востребованы в супермаркетах и магазинах самообслуживания. В зависимости от типа конструкции горки бывают пристенные, угловые и островные, используются для временного хранения продуктов с последующей реализацией.

Преимуществом горки является вертикальная выкладка товаров, что обеспечивает хороший обзор и удобство для покупателей. Горки экономят полезную площадь торгового зала и обеспечивают беспрепятственный доступ к товарам.

От высоты горки зависит количество полок, на которых можно разместить разные группы товаров. При выборе модели рекомендуется обратить внимание на высоту, глубину и эргономичность оборудования.

Производители предлагают специализированные стеллажи горки для хранения определенной группы товаров: овощные, фруктовые, гастрономические, мясные, рыбные, «дискаунты» и др. Большой выбор горок позволяет быстро и легко подобрать подходящую модель, учитывая площадь зала и товарооборот предприятия.

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