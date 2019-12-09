Выставка фестиваля имени Карелина и Дмитриева откроется в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: с сайта fotomuseum.nnov.ru

Выставка ХХIII Областного фестиваля имени А.Карелина и М.Дмитриева откроется в Нижнем Новгороде 17 декабря 2019 года в 16:00 в Русском музее фотографии (ул. Пискунова, 9). Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

По словам специалистов, участниками ежегодного фестиваля могут стать все желающие: профессиональные фотографы и фотолюбители, взрослые и дети.

Конкурс проводится в двух номинациях – репортажная и художественная фотография, а также в двух возрастных категориях – до 18 лет и старше.

"Участниками фестиваля этого года стали авторы из Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других регионов Российской Федерации. Они представили на конкурс 750 работ. В итоговую экспозицию вошло около 100 фотографий, отобранных жюри: портреты, пейзажи, натюрморты, фотозарисовки из путешествий, жанровые и репортажные снимки. Выставка лучших работ фотографического конкурса отличается многообразием сюжетов, большим территориальным охватом и яркой эмоциональной окраской. Каждый зритель найдет в ней для себя что-то интересное, а также сможет познакомиться с новыми авторами и проникнуться творческой атмосферой фестиваля", - рассказали в городском департаменте культуры.

На торжественном открытии фестиваля победители в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными призами.

Выставка работает с 17 по 22 декабря 2019 года.

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