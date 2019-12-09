"Единая Россия" предлагает отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В "Единой России" предлагают министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны. Об этом сообщила координатор партпроекта "Новая школа", член президиума Генсовета Партии Алена Аршинова.

По ее словам, по итогам обсуждения вопроса во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки.

"В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много", – констатировала она.

Депутат подчеркнула, что введению обязательного госэкзамена по иностранному языку мешает и отсутствие государственной стратегии развития образования.

"Многие эксперты обращают внимание на это. Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда можно просчитывать, в каком году можно обеспечить качественную подготовку. Либо в образовательных приоритетах есть другие предметы", – пояснила Аршинова.

Региональный координатор партпроекта "Новая школа", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева отметила, что к обязательному ЕГЭ система образования не готова.

"Мы присоединяемся к мнению коллег из других регионов и единогласно выступаем против введения обязательного экзамена по иностранному языку. Изучение иностранного языка и культуры других стран очень важно для развития интеллекта и расширения кругозора учащихся, но на данный момент существует ряд проблем, что в совокупности определяют неготовность системы образования к введению обязательного экзамена. Такому серьезному шагу должен предшествовать комплекс мер по повышению уровня подготовки профильных педагогов, совершенствованию образовательных стандартов, развитию материально-технического обеспечения школ", – подчеркнула она.

Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец указала на проблему недостаточной обеспеченности школ преподавателями иностранного языка.

"Сегодня в наших школах не хватает 15% учителей. Большая часть из них - преподаватели иностранных языков. Для сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне В-2, который включает в себя способность устно изъясняться, общаться не только на бытовые, но и на специфические темы", – отметила Волынец.

Подводя итоги обсуждения, Алена Аршинова отметила, что на сегодняшний день 60% российских школ находится в сельской местности, и у большинства их выпускников в будущем нет потребности в использовании иностранного языка. Кроме того, по словам координатора партпроекта, введение обязательного экзамена по иностранному языку при существующих проблемах с его преподаванием может закрыть выпускникам сельских школ дорогу в ведущие вузы страны.

"Все предложения участников обсуждений будут доработаны и направлены в министерство просвещения РФ, министерство науки и высшего образования РФ и федеральную службу по надзору в сфере образования и науки", - заключила Аршинова.