Кожевенное предприятие в Богородске установило оборудование, решив проблему неприятного запаха Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Кожевенное предприятие ООО "Караван-СК" в Богородске, которое ранее в результате своей производственной деятельности распространяло неприятный запах на территории города, установило оборудование, решив тем самым данную проблему. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рабочая встреча по вопросу ввода в эксплуатацию нового оборудования на локальных очистных сооружениях прошла на предприятии с участием министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова и и.о. нижегородского межрайонного природоохранного прокурора Афета Максимова.

В пресс-службе пояснили, что обращения от жителей по поводу запаха и загрязнения реки от кожевенных предприятий Богородска поступали в региональное министерство экологии больше десяти лет. Причина загрязнения - слив недостаточно очищенных стоков богородскими кожевенными предприятиями.

В связи с этим на ООО "Караван-СК" в 2018 году начались работы по созданию очистных сооружениях. В августе 2019 года поступило оборудование, в декабре его ввели в эксплуатацию. Как пояснил генеральный директор предприятия Владимир Точилин, нормализации стоков планируется достичь в три этапа. Сейчас реализован первый.

"Мы избавились от самого главного бича Богородска – запаха. Предстоит еще два этапа. На третьем включимся в биологическую очистку. Мы сегодня многое узнали о своих стоках, изучили проблемы и знаем, как с ними бороться", - рассказал Владимир Точилин.

Однако участники рабочей встречи отметили, что для решения проблемы загрязнения реки Рязанки в целом усилий одного предприятия недостаточно.

"Это одно из трех предприятий, которое реализовало первый этап работ для очистки стоков до норматива. Но каким будет реальный результат – еще предстоит узнать, мы будем контролировать ситуацию", - добавил Афет Максимов.

"Для того, чтобы очистить Рязанку, нужен проект – он уже разработан министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. И уже достигнута предварительная договоренность с федеральным агентством водных ресурсов о выделении средств из федерального бюджета. Но пока не прекратится сброс неочищенных стоков от кожевенных предприятий, выделять средства из федерального бюджета неэффективно", - пояснил Денис Егоров.

Также удалось изолировать стоки других кожевенных предприятий от стоков жилого сектора Богородска. Это позволит усилить за ними контроль.

Напомним, ущерб экологии, который был нанесен очистными сооружениями Богородска, оценили в сумму больше 140 млн рублей.

Также вопрос, связанный с расчисткой реки Рязанка от иловых и донных отложений был поставлен на портале "Команда Правительства" при проведении конкурса на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области. В начале июля, в ходе рабочей встречи министра Дениса Егорова с руководителем Федерального агентства Водных ресурсов Дмитрием Кирилловым была достигнута договоренность, что мероприятия по расчистке Рязанки от донных иловых отложений будут предусмотрены в федеральном проекте "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

Напомним, презентация программы "Команда Правительства", о которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде весной прошлого года.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.