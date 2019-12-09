Банк "Открытие" завершил один из самых масштабных проектов интеграции Бизнес

Банк "Открытие" завершил один из самых масштабных проектов интеграции в банковском бизнесе - объединение с бывшим Бинбанком. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Теперь всем клиентам бывшего Бинбанка доступно полноценное обслуживание по единым стандартам и тарифам в любом офисе банка "Открытие" от Владивостока до Калининграда.

В 2019 году банк "Открытие" полностью завершил проект трансформации региональной сети по принципу одного базового филиала в одном федеральном округе, включая присоединение девяти филиалов сети экс-Бинбанка. Благодаря этому более 2 млн клиентов-физических лиц и около 160 тысяч клиентов-юридических лиц бывшего Бинбанка получили обслуживание в банке "Открытие", более 4 тысяч сотрудников переведены в структуры базовых филиалов "Открытия", еще 1998 банкоматов вошли в сеть ATM Открытия.

Банк провел полномасштабную технологическую миграцию продуктов и сервисов из информационных систем экс-Бинбанка в целевые системы банка "Открытие" и оптимизировал ИТ-ландшафт. Консолидация всей клиентской базы на целевой платформе "Открытия" позволила повысить уровень обслуживания и предложить клиентам более гибкие современные банковские решения и технологии, включая возможность использования единого интернет- и мобильного банка. Проект миграции клиентов экс-Бинбанка реализован в 2019 году.

"Мы рады сообщить о завершении проекта интеграции экс-Бинбанка в банк "Открытие" в кратчайшие сроки. Благодаря профессиональной работе всех служб банка переход оказался "бесшовным", практически незаметным для клиентов. В результате трансформации банк "Открытие" сохранил клиентов и повысил уровень клиентского сервиса, стал более эффективным", - сказал член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов.

"Это произошло благодаря экономии издержек на содержание IT-систем, оптимизации сети отделений и внутренних процессов в банке. Мы укрепили позиции банка "Открытие" как системообразующего универсального банка, работающего практически на всей территории нашей страны и создали предпосылки для дальнейшего роста бизнеса", - добавил он.

Параллельно с выравниваем IT-ландшафта, в течение года банк выполнял поиск оптимальных локаций для офисов, проводил закрытие дублирующих точек продаж обслуживания клиентов. Более 130 офисов были открыты или отремонтированы. Благодаря объединению с Бинбанком, в 2019 году банк "Открытие" вышел в новые для себя регионы - Республику Саха (Якутия) и Республику Северная Осетия и усилил свое присутствие на Дальнем востоке. Региональное присутствие банка расширено за счет десяти новых городов.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году банк "Открытие" продолжит развивать сеть. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, а на сайте будет доступен функционал предварительной записи в офис. Также в 2020 году будет реализовываться проекты повышения операционной эффективности сети и цифровизации банковских услуг.