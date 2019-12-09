Координационный совет НБД-Банка обсудил трудоустройство выпускников вузов Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой НБД-Банка

Расширенное заседание координационного совета по трудоустройству выпускников вузов Нижегородской области при участии студенческого совета и методического совета Центра Карьеры ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялось 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба НБД-Банка.

В состав методического совета Центра карьеры ННГУ им. Н.И. Лобачевского входит начальник управления по работе с персоналом НБД-Банка Светлана Терехина. Кроме того, НБД-Банк ежегодно участвует в днях карьеры для студентов нижегородских вузов, помогает им с профориентацией в ходе тренингов и семинаров.

По итогам 2019 года на заседании вручили благодарственное письмо председателю правления НБД-Банка Александру Шаронову за активное участие НБД-Банка в региональном межвузовском проекте "Ярмарка вакансий в гостях у работодателя", где оценили высокий вклад в развитие основ профессиональной подготовки будущих специалистов.

"Мы с радостью принимаем у себя в гостях студентов, которые хотят построить свою карьеру в НБД-Банке. На подобных встречах мы рассказываем студентам о возможностях реализации их потенциала и способностей, приводим примеры построения успешной карьеры тех выпускников, которые у нас уже работают, даем ориентиры, как быть успешным в будущем", - сказала Светлана Терехина.

"НБД-Банк на протяжении уже 15 лет активно сотрудничает с нижегородскими вузами и результатом этого сотрудничества является большое количество работающих выпускников вузов в нашем банке. Кстати, стало хорошей традицией проводить в офисах банка "Дни открытых дверей для школьников" с участием наших управляющих и организованных ВШЭ, Университетом им. Н.И.Лобачевского и РАНХИГС", - добавила начальник управления по работе с персоналом ПАО "НБД-Банк".