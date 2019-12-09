На что обратить внимание при выборе плитки для ванной комнаты?

Ванная комната – это не просто комната для принятия водных процедур, но и место, где можно отдохнуть после трудового дня. Именно поэтому к выбору плитки стоит отнестись ответственно. При выборе важны не только цветовые решения, но и технические характеристики. Керамическая плитка имеет здесь большой выбор.

Ключевая характеристика – материал. Большинство плитки, которая представлена на рынке, производится из керамики. При этом могут применять метод литья, прессования или экструдирования. Плитка, изготовленная по любому методу, получается прочной, износоустойчивой и обладает прекрасными внешними характеристиками. Керамика недорогая, но устойчива к воздействию влаги и имеет массу расцветок. Поэтому множество людей выбирает именно такой материал. Менее популярным является керамогранит. Все из-за высокой стоимости. Он имитирует натуральный камень, 100% водонепроницаем, имеет повышенную прочность и износостойкость. Керамогранит может имитировать не только камень, но и дерево, горне породы. Самой качественной считается керамигранитная плитка.

Другой немаловажный фактор – размер. Специалисты рекомендуют для небольших ванных комнат выбирать плитку маленьких размеров, потому что большая может исказить восприятие и визуально сделать помещение меньше. Лучше если эта плитка будет прямоугольной формы, так можно зрительно увеличить пространство.

Следующий важный параметр – цель использования. Плитка в принципе бывает двух видов: для пола и стен. Напольное покрытие более прочное, толще и устойчиво к ударным нагрузкам. Настенные материалы отличаются степенью водопоглощения. Также они имеют дополнительную защиту и эмалевое покрытие, потому что стены чаще всего контактируют с водой. На полках магазинов плитку для стен легко отличить от напольной, на ней есть знак «ладошка». Иногда производители указывают это на упаковке.

Заключительным параметром является цвет. Преимущественно выбирают светлые оттенки, которые не надоедают со временем. Также они способны зрительно увеличить пространство. Если продумать заранее все эти моменты, то выбор плитки для ванной комнаты не будет большой проблемой.

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