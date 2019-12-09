Циркуляционные насосы Грундфос

Без циркуляционного насоса ни одна современная система отопления не сможет работать. Если установить данное устройство, то эффективность использования отопительной системы можно повысить в несколько раз. На рынке представлены многие модели разных производителей, но оптимальными считаются насосы Grundfoss (грундфос) купить которые можно практически везде.

Люди, проживающие на верхних этажах, иногда сталкиваются с проблемой холодных батарей во время отопительного сезона. Это происходит по причине того, что в системе отсутствует циркуляционный насос. Теплоноситель двигается с медленной скоростью, следовательно, остывает. Поэтому очень важно делать правильный выбор в пользу циркуляционного оборудования.

Насосы от компании Грундфос очень экономичные в использовании и потребляют мало электроэнергии. Особого монтажа устройства не требуют. Можно посмотреть видео в интернете и смело произвести установку самостоятельно. Насосы сделаны таким образом, чтобы неопытному человеку было меньше проблем с установкой. После монтажа его сразу же можно использовать по назначению.

При выборе насоса опирайтесь на такой фактор как температура теплоносителя. Еще немаловажным является вещество, которое будет использоваться для циркуляции. Помимо этого, учитывайте диаметр трубы. Главное правило, которое нужно соблюдать – теплоноситель по системе должен проходить минимум три раза за один час. Это оптимальное значение. Лучше всего составить расчеты с мастером, который точно определит какие параметры насоса вам подходят, а какие могут оказаться лишними.

Наиболее востребованными являются насосы Грундфос сухого типа и мокрого. Особенность первого заключается в том, что мотор практически не соприкасается с жидкостями. Во втором случае насос находится прямо в жидкости. Главное преимущество этого вида заключается в том, что воздух способен самоустраняться при работе насоса. В любом случае лучше получить консультацию у опытного мастера или консультанта магазина для того, чтобы сделать правильный выбор.

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