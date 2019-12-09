Декоративная штукатурка: особенности выбора и преимущества

Такой вид материала, как декоративная штукатурка, появился не так давно. Но тем не менее за небольшой срок существования этот материал для отделки завоевал популярность и стал востребованным. Ассортимент сейчас представлен практически на любой вкус и цвет, тому подтверждение большой выбор на сайте https://dessa-decor.ru/.

В состав этого материала входит три компонента: известь, песок и цемент, дополнительные гранулы. Последние могут быть представлены в виде древесных волокон, мелких кусков слюды, волокон нейлона и т.п. С помощью штукатурки можно задекорировать любую поверхность. Благодаря такому свойству можно сделать стены под мрамор, кожу, дерево или даже шелк. Выглядит штукатурка эстетично и дополнительно выравнивает стены.

Для отделки внутри зданий этот материал оптимален по нескольким причинам:

Долгий срок службы.

Прочность, паронипроницаемость.

Экологичность и легкость в уходе.

Хорошие характеристики тепло изоляции.

Некоторые виды хорошо справляются с поглощением шума.

Для декорирования данный материал идеален и позволяет наносить любой рисунок фактуру.

Наноситься может на деревянные, каменные, бетонные и металлические поверхности.

При выборе стоит учитывать влажность в помещении, желаемый цвет, интерьер и материал стен. Всего существует 4 типа штукатурки. Выделяют акриловую, минеральную, силикатную и силиконовую. Самой универсальной считают акриловую. Она может наносится на любую поверхность. На плиты лучше выбрать минеральную. Если не хотите заморачиваться с приготовлением раствора, то берите силиконовую. Она может продаваться сразу в готовом виде и нужного цвета. Наносить ее можно на бетонные поверхности и любые другие. Силикатная подходит для наружной отделки, потому что может отрицательно влиять на здоровье человека.

Чтобы создать уникальный дизайн, сегодня не нужно быть изобретателем. Можно просто пойти в интернет-магазин и заказать уже готовую смесь декоративной штукатурки. Она станет настоящим украшением в любом доме, а для работы вам потребуется небольшое количество инструментов и навыков.

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